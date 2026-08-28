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Удивительный остров, населённый кошками 0 129

В мире животных
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удивительный остров, населённый кошками

Кошки — одни из самых популярных животных в мире. Однако немногие знают, что целый остров практически полностью населён этими удивительными созданиями. Где же находится это уникальное место?

 

Знатоки японской культуры знают, что в Стране восходящего солнца к кошкам относятся с большим уважением. Считается, что эти прекрасные существа помогают рыбакам возвращаться домой с богатым уловом.

В Тихом океане находится небольшой остров Тасиро, на котором был построен специальный храм для кошек.

Животных привезли с целью борьбы с грызунами.

Кошки прекрасно адаптировались и начали активно размножаться. Чтобы не беспокоить этих грациозных созданий, был введён запрет на ввоз собак.

Этот запрет действует и по сей день.

Многие туристы приезжают, чтобы увидеть этот удивительный остров.

На острове живут несколько пожилых людей, в то время как молодое поколение предпочитает искать удачу в крупных городах.

Таким образом, кошки чувствуют себя полноправными хозяевами острова.

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