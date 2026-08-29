Аллергия на шерсть домашних животных затрагивает тысячи людей по всему миру. Некоторые мирятся с этой особенностью, но для других это может стать настоящей проблемой, ведь им противопоказано иметь домашних кошек или собак.

Не спешите с выводами! Существуют породы домашних животных, которые подходят даже тем, кто страдает от аллергии на шерсть.

Какие это породы? Информацией делятся эксперты.

1. Бедлингтон-терьер

Эта порода отличается необычной внешностью, которая привлекает многих собаководов по всему миру.

Вы можете подумать, что бедлингтон-терьер попал в наш список из-за короткой шерсти, но это не так. Аллергию вызывают белки, которые выделяются вместе со слюной животных.

2. Бишон фризе

Эти милые «плюшевые» собаки напоминают мягкие игрушки и нравятся детям. Они небольшого размера и неприхотливы в уходе.

Если у вас возникнет аллергия на бишон фризе, попробуйте чаще проветривать помещение и регулярно проводить влажную уборку.

3. Китайская хохлатая

Эта порода имеет несколько вариантов: полностью лысые и частично с шерстью.

Чтобы минимизировать проявления аллергии, даже гипоаллергенных животных следует часто купать с использованием специального шампуня.

4. Девон-рекс

Эти собаки имеют большие уши, что придает им особое очарование.

Хотя девон-рекс не избавит вас от аллергии на 100%, с этой породой вы можете ожидать меньшие проявления симптомов.

5. Ирландский водяной спаниель

С этими собаками нужно будет потрудиться.

Чтобы избежать аллергии, ирландских спаниелей следует купать не реже двух раз в неделю и стричь раз в два месяца.

6. Кэрри-блю терьер

Собаки этой породы дружелюбны не только к людям и детям, но и к другим животным.

Однако они требуют регулярного ухода и посещения парикмахерской для собак.

7. Лабрадор

Эти собаки любят простор, свежий воздух и дружелюбных хозяев. Если у вас аллергия, не переживайте: регулярная чистка и вычесывание шерсти минимально повлияют на ваше самочувствие.

8. Мальтийские болонки

Эти пушистые собаки не гарантируют полную защиту от аллергенов.

Но если вы будете ежедневно протирать их шерсть влажной тряпкой, это поможет уменьшить количество белка, вызывающего аллергические реакции.

9. Пудель

Выбирайте как можно меньшую собаку этой породы.

Чем меньше питомец, тем меньше аллергенов он распространяет, что снизит риск аллергии.

10. Португальская водяная собака

Эта порода хорошо поддается дрессировке и любит гулять на свежем воздухе.

Португальские водяные собаки подойдут тем, у кого аллергия не сильная, но стандартные меры предосторожности соблюдать все же стоит.

11. Шнауцер

Шнауцеры могут вызывать незначительные аллергические реакции, если не соблюдать регулярный уход.

Выбирайте небольшого шнауцера, если боитесь аллергии при знакомстве с новым другом.

12. Пшеничный терьер

Эти терьеры лидируют в нашем списке благодаря своему неприхотливому характеру и хорошим манерам.

Пшеничный терьер требует особого ухода, особенно если его хозяин аллергик. Не позволяйте ему заходить в спальню и часто выводите на улицу.

13. Сфинкс

Эти кошки имеют уникальный внешний вид. Однако отсутствие шерсти не гарантирует защиту от аллергии.

Попробуйте провести время с сфинксом: если симптомы аллергии не появятся, можете смело заводить такого питомца.

14. Мексиканская голая собака

Эта порода действительно не имеет шерсти, но требует регулярного мытья, как и другие собаки. Следите за тем, чтобы собака не вылизывала себя в местах, где вы спите, иначе это может вызвать аллергические реакции.

Надеемся, что из нашего списка вы подберете питомца, который не вызовет у вас аллергии. Если же симптомы не исчезнут, обязательно обратитесь к врачу.