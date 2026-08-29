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Как кролики наносят ущерб Австралии в 200 миллионов долларов в год 0 95

В мире животных
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как кролики наносят ущерб Австралии в 200 миллионов долларов в год

В середине XIX века по заказу поселенца Томаса Остина в Австралию были отправлены тринадцать кроликов, что стало началом разрушительного биологического вторжения.

 

С исторических источников известно, что попыток заселить кроликов на австралийский континент было не менее девяноста, начиная с 1788 года. Однако кролики не приживались: вымирали или оставались только очень маленькими колониями. Но со второй половины XIX века популяция резко увеличилась и стала занимать территории со скоростью сто километров в год.

Новое исследование показало, что огромная австралийская популяция генетически происходит всего от одного завоза кроликов в 1859 году. Тогда англичанину Томасу Остину выслали из Европы в Австралию тринадцать особей. В результате длительного морского путешествия к Остину приехало уже 24 кролика, которых он выпустил в своем поместье Барвон-парк недалеко от Мельбурна.

Чтобы точно определить происхождение современных ушастых захватчиков, биологи проанализировали генетический материал 187 европейских кроликов, пойманных в Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, Великобритании и Франции.

Кролики с зеленого континента оказались наиболее генетически схожи с популяциями юго-запада Англии, недалеко от Балтонсборо, где проживал брат Томаса Остина, выславший ему этот «подарок», сообщает The Guardian.

При сравнении австралийских кроликов между собой выяснилось, что редкие варианты генов появляются по мере удаления от Барвон-парка, что подтверждает, что он был центром географически расширяющейся популяции.

Дикие кролики, выпущенные в Барвон-парк, могли обладать генетическими чертами, которые повышали их шансы на выживание в дикой природе Австралии.

«В результате они вторглись во множество различных сред по всей стране, как в относительно прохладные и влажные районы, так и в пустынные,» говорит Майк Летник, соавтор исследования и профессор из Университета Нового Южного Уэльса.

Авторы исследования считают, что предыдущие попытки завоза кроликов могли не увенчаться успехом, так как среди них было много домашних особей. В исторической литературе сообщалось, что они были ручными и имели причудливую внешность. Потомки таких «завозов» сохранились и были обнаружены биологами только в двух малочисленных группах.

Тем временем, в современной Австралии ущерб сельскому хозяйству от кроликов оценивается в 200 миллионов долларов в год. Теперь фермеры и местные жители знают, кого в этом можно винить.

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