Топтание у кошек связано с удовольствием: они «месят» лапами, когда их ласкают или когда требуют внимания. Это поведение уходит корнями в детство, когда котята массируют молочную железу матери, чтобы стимулировать выделение молока.

Кроме того, у многих хищников на подушечках лап расположены потовые железы. Таким образом, топчущаяся кошка оставляет свой запах.

Эта привычка также может проявляться, когда кошка топчется на новых вещах, помечая их как «свои», а также на нестираной одежде или даже на ногах и животе хозяина. В этом случае кошка отвечает на запах хозяина своим собственным запахом.