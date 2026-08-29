Параметры кошек различаются, и некоторые из них имеют милый внешний вид благодаря коротким лапкам.

Какая порода кошек известна своими короткими лапами?

Наименьшими размерами лап отличаются манчкины. Эта порода кошек, признанная на международном уровне, была выведена около 26 лет назад.

Манчкины появились благодаря естественной мутации, хотя их выведение было инициировано человеком.

С течением времени манчкины стали популярными, и их начали скрещивать с бенгалами, скоттиш-фолдами, сфинксами и даже персидскими кошками.

В результате таких экспериментов возникли новые породы с короткими лапами, такие как шотландский килт, бамбино, минскин, ламбкин и другие.

Интересно, что манчкины известны своим добрым характером. Их сложно спровоцировать на агрессивное поведение, что делает их хорошими компаньонами для детей.

Эти положительные черты также унаследовали и другие породы, выведенные путем скрещивания.