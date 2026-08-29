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Самая дорогая порода кур в мире 0 53

В мире животных
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куры

Куры — популярные птицы, которых разводят ради яиц и мяса, но некоторые породы могут удивить своей высокой стоимостью.

 

Некоторые породы кур могут поразить своей высокой ценой.

Какая порода кур является самой дорогой в мире?

Существует уникальная порода кур, у которых оперение, кожа и гребешок одного цвета - черного.

Стоимость взрослой особи от проверенного производителя составляет более двух тысяч долларов. Птицы породы аям чемани являются достаточно редкими.

Родина "черных кур" - Индонезия.

Интересный факт: даже мясо этой птицы имеет черный цвет.

Однако чаще всего редких кур разводят не для приготовления супа или запеченной курицы. Аям чемани выводят для красоты, чтобы придать ферме более статусный вид.

Эти птицы очень красивы, поэтому владельцы предпочитают не убивать их ради мяса.

Яйца от черных кур выглядят и на вкус такие же, как у обычных кур.

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