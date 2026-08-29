Бабочки, даже несмотря на то, что некоторые люди их побаиваются, вызывают восхищение благодаря своей красоте.

Большинство бабочек имеют скромные размеры, однако некоторые виды могут похвастаться размахом крыльев в десятки сантиметров.

Какие бабочки считаются самыми крупными на Земле?

Одним из самых впечатляющих видов является редкая бабочка, обитающая в некоторых странах Южной Америки.

Размах крыльев тизании агриппины достигает тридцати сантиметров, что делает её самой крупной среди бабочек.

Интересно, что в тридцатых годах XX века ученые поймали экземпляр с размахом крыльев, близким к 31 сантиметру, но не дотянули всего несколько миллиметров.

Тизания агриппина ведет ночной образ жизни, и, к сожалению, этот вид насекомых до сих пор недостаточно изучен.

На данный момент тизания агриппина находится под угрозой полного исчезновения.