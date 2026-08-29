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Самые крупные виды бабочек на планете 0 47

В мире животных
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые крупные виды бабочек на планете

Бабочки, даже несмотря на то, что некоторые люди их побаиваются, вызывают восхищение благодаря своей красоте.

 

Большинство бабочек имеют скромные размеры, однако некоторые виды могут похвастаться размахом крыльев в десятки сантиметров.

Какие бабочки считаются самыми крупными на Земле?

Одним из самых впечатляющих видов является редкая бабочка, обитающая в некоторых странах Южной Америки.

Размах крыльев тизании агриппины достигает тридцати сантиметров, что делает её самой крупной среди бабочек.

Интересно, что в тридцатых годах XX века ученые поймали экземпляр с размахом крыльев, близким к 31 сантиметру, но не дотянули всего несколько миллиметров.

Тизания агриппина ведет ночной образ жизни, и, к сожалению, этот вид насекомых до сих пор недостаточно изучен.

На данный момент тизания агриппина находится под угрозой полного исчезновения.

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