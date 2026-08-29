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Съедобные яйца различных животных 0 83

В мире животных
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Съедобные яйца различных животных

Не только куриные яйца.

 

Хотя в основном в пищу употребляют куриные яйца, на самом деле съедобны яйца практически всех птиц. Кроме куриных, люди часто едят яйца других домашних птиц, таких как утки, гуси, индейки и перепела.

В некоторых странах также употребляют яйца чаек и других морских птиц. Яйца страусов считаются настоящим деликатесом.

Кроме того, в пищу можно включать яйца некоторых рептилий, например, черепах, а также рыбьи яйца, известные как икра. Наконец, съедобными бывают и яйца насекомых: в разных странах мира готовят блюда с муравьиными яйцами.

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