Хотя в основном в пищу употребляют куриные яйца, на самом деле съедобны яйца практически всех птиц. Кроме куриных, люди часто едят яйца других домашних птиц, таких как утки, гуси, индейки и перепела.

В некоторых странах также употребляют яйца чаек и других морских птиц. Яйца страусов считаются настоящим деликатесом.

Кроме того, в пищу можно включать яйца некоторых рептилий, например, черепах, а также рыбьи яйца, известные как икра. Наконец, съедобными бывают и яйца насекомых: в разных странах мира готовят блюда с муравьиными яйцами.