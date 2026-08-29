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Уникальный остров, населённый только обезьянами 0 101

В мире животных
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уникальный остров, населённый только обезьянами

На планете существуют загадочные места, куда путешественникам не попасть. Одним из таких является остров, на котором живут исключительно обезьяны.

 

Что известно об этом уникальном месте?

В составе США находится небольшой остров, который территориально относится к Южной Каролине. Официальное название этого географического объекта — Морган.

Однако местные жители называют его просто Островом обезьян.

Интересный факт заключается в том, что на этом острове обитают только обезьяны. Людям сюда вход запрещён.

Следует отметить, что остров Морган никогда не привлекал людей для проживания, так как расположен далеко от материковой части США. Кроме того, условия для жизни на острове не самые благоприятные.

Несколько десятилетий назад на этот остров из Пуэрто-Рико были завезены обезьяны, которые могут быть переносчиками герпеса.

С тех пор колония обезьян значительно увеличилась. В настоящее время остров Морган стал домом для нескольких тысяч этих животных.

Тем не менее, учёные могут посещать это опасное место. С участием обезьян проводятся некоторые виды лабораторных исследований.

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