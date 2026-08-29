Крупные клыки характерны для павианов, шимпанзе и других обезьян, самцы которых активно соперничают. Размер клыков тесно связан с уровнем агрессии внутри группы, что позволяет палеоантропологам делать выводы о характере отношений у вымерших предков человека.

Зубы используются в драках, однако чаще соперники просто демонстрируют друг другу оскаленные клыки. Обезьяны также применяют их при охоте (шимпанзе не упускают возможности поймать мартышку или мелкую антилопу) или как средство защиты от хищников.