Для выяснения отношений.
Крупные клыки характерны для павианов, шимпанзе и других обезьян, самцы которых активно соперничают. Размер клыков тесно связан с уровнем агрессии внутри группы, что позволяет палеоантропологам делать выводы о характере отношений у вымерших предков человека.
Зубы используются в драках, однако чаще соперники просто демонстрируют друг другу оскаленные клыки. Обезьяны также применяют их при охоте (шимпанзе не упускают возможности поймать мартышку или мелкую антилопу) или как средство защиты от хищников.
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