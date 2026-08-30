Ученые из Университета Квинсленда описали ископаемого миниатюрного крокодила, который жил в Австралии 13 миллионов лет назад. Вымершему виду присвоено название Trilophosuchus rackhami, сообщает The Daily Mail.

Судя по размерам скелета, длина этого пресмыкающегося составляла от 70 до 90 сантиметров, а вес — один-два килограмма. Для сравнения, современные морские крокодилы могут вырастать до 5,2 метров и весить более полутонны.

Палеонтологи отметили, что крокодил имел короткую морду и три выраженных гребня на верхней части черепа. Для получения дополнительных сведений они просканировали окаменевшие кости с помощью микро-компьютерной томографии.

Результаты показали, что, несмотря на разницу в размерах, Trilophosuchus rackhami был эволюционно связан с современными крокодилами. При этом в строении полости его мозга нашли сходство с вымершими, потенциально наземными крокодилами из Африки и Южной Америки. Это может свидетельствовать о том, что это пресмыкающееся много времени проводило на суше.

«Если бы мы могли вернуться во времени в северный Квинсленд 13 миллионов лет назад, вам нужно было бы не только остерегаться крокодилов у кромки воды, но и следить за тем, чтобы не наступить на них в лесу», — отметили авторы статьи.

Ученые подчеркнули, что исследование позволяет лучше понять эволюцию крокодилов. Это одна из самых разнообразных групп живых существ. Количество ныне живущих видов сравнительно невелико, но в прошлом на Земле обитало множество разнообразных крокодиломорфов: морских, пресноводных, сухопутных и даже травоядных.