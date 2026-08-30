Многие владельцы могут заметить, что их кошка уютно спит на груди человека.

Такой выбор места для отдыха может показаться странным, особенно если у питомца есть собственный домик или лежанка.

Кроме того, в каждой квартире достаточно мебели, на которой можно удобно вздремнуть. Поэтому становится очевидным, что у кошки есть свои причины для такого поведения. Какие объяснения можно предложить?

Привязанность

Если кошка сильно привязана к своему владельцу, ей недостаточно просто находиться рядом. В этом случае питомцу хочется быть как можно ближе к лицу человека.

Грудная клетка становится для нее оптимальным местом.

Тепло

Кошки плохо переносят холод, и даже при комфортной температуре в квартире они стараются найти самое теплое место.

Грудная клетка человека может стать для животного настоящим обогревателем, как считают эксперты.

Комфорт

Хотя мы не слышим, как наш организм "громко" работает, кошкам эти звуки нравятся.

Считается, что они оказывают на питомцев успокаивающее воздействие.