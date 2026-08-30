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Почему волки воют на Луну? 0 31

В мире животных
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему волки воют на Луну?

Им все равно, на что выть.

 

На самом деле волки не воют на луну. Вой — это важная форма общения и социального поведения этих хищников. Воющий волк преследует несколько целей: поддерживает сплоченность стаи, помогает координировать ее действия, подтверждает «права собственности» на участок, передает сообщения об обнаруженной добыче и другие важные для стаи сведения.

Можно сказать, что в жизни волков вой играет примерно ту же роль, что в старинных армиях играли горн, барабан и боевые кличи. Представление о том, что волки воют на луну, возникло, вероятно, по нескольким причинам.

Во-первых, воющий волк поднимает морду — это обеспечивает более равномерное распространение звука во все стороны и помогает остальным членам стаи определить местонахождение его источника.

Во-вторых, волки воют чаще всего ночью, так как они активны в это время суток. На самом деле их мало интересует, есть ли на небе луна: волчий вой раздается и в новолуние, и в пасмурные ночи, а иногда и днем. Однако лунные ночи обычно безветренны, и в тихую погоду вой слышен гораздо лучше. Кроме того, только в лунном свете люди могли наблюдать воющих волков — увидеть их за этим занятием в дикой природе довольно сложно, а безлунной ночью практически невозможно.

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