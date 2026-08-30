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Птицы, которые могут летать выше остальных: удивительные рекорды 0 36

В мире животных
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Птицы, которые могут летать выше остальных: удивительные рекорды

Птицы с давних времен привлекают внимание человека своей способностью к полету. У разных видов есть свои пределы высоты, которые они могут преодолеть.

 

Некоторые птицы способны подниматься на высоту в несколько тысяч метров. Какие из них являются рекордсменами в этом отношении?

На первом месте находится исчезающий вид — африканский сип, который может взлетать на высоту более 11 тысяч метров.

В настоящее время этих птиц осталось немного, всего около двадцати тысяч особей. Африканский сип обитает в Танзании, Кении и других странах.

Серые журавли могут подниматься на высоту до 10 тысяч метров, чаще всего они достигают такой высоты во время миграции в теплые страны на зимовку.

Высота полета помогает им избегать нападений хищных птиц.

Горный гусь — это невероятно выносливая птица, способная преодолевать более 1,5 тысячи километров за день полета.

Эти птицы могут подниматься на высоту до 8800 метров.

Лебеди, как правило, выбирают для полета относительно небольшую высоту — пару тысяч метров, но при необходимости могут подниматься выше 8 тысяч метров.

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