Морские обитатели представляют собой загадочный и интересный мир. Наблюдать за рыбами бывает сложно, так как это требует специального оборудования.

Многим будет интересно узнать, что подводные жители являются очень быстрыми существами.

Некоторые виды рыб могут развивать скорость свыше 100 километров в час. Какие же обитатели морей и океанов могут похвастаться своей быстротой?

Определить рекордсмена не так просто, так как существует как минимум три вида рыб с похожими характеристиками.

Эксперты считают, что самой быстрой жительницей подводного мира является рыба-меч, которая может плавать со скоростью до 130 километров в час.

Этим характеристикам могут позавидовать многие виды рыб.

На втором месте находится марлин, который, по мнению ученых, способен развивать скорость до 120 км/час.

Парусники немного уступают лидерам списка, их скорость колеблется в пределах 100-110 км/час.