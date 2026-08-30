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Самые дорогие попугаи: стоимость и особенности 0 27

В мире животных
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые дорогие попугаи: стоимость и особенности

Попугаи — популярные домашние питомцы благодаря своему высокому интеллекту.

 

Некоторые виды попугаев отличаются экзотическим внешним видом.

Эти умные птицы легко обучаются разговору. Чаще всего выбирают волнистых попугайчиков, которые недороги и просты в уходе.

Однако попугаи больших размеров стоят значительно дороже.

Некоторые разновидности попугаев могут иметь стоимость более 10 тысяч долларов.

Самые дорогие виды попугаев:

1. Редчайший вид попугаев в мире — голубой ара, стоимость которого составляет около 50 тысяч долларов. Эти птицы когда-то обитали в теплых странах, но сейчас их в основном содержат обеспеченные любители экзотических животных.

Голубой ара находится под защитой, и для его приобретения необходимо подтвердить возможность обеспечения надлежащих условий содержания.

Даже в неволе их численность остается небольшой.

2. Пальмовые какаду занимают второе место с ценой около 16 тысяч долларов. Эти птицы имеют интересное черное оперение и «ирокез» на голове.

Пальмовые какаду достаточно крупные, их вес может достигать одного килограмма.

3. Гиацинтовые ара отличаются необычным синим оперением и стоят около 10 тысяч долларов. Их вес превышает 1,5 килограмма.

Интересный факт: гиацинтовые ара — моногамные птицы, выбирающие одного партнера на всю жизнь.

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