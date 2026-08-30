Многие люди испытывают страх перед насекомыми, так как на инстинктивном уровне ощущают угрозу.

Кроме того, эти существа не выглядят привлекательно, что не способствует их симпатии.

Некоторые виды насекомых могут нанести серьезный вред человеку и даже стать причиной смерти. Какие насекомые представляют наибольшую опасность?

Муха цеце

Это насекомое обитает в африканских странах. С виду муха цеце кажется безобидной, так как ее размеры не превышают 1,5 см.

Тем не менее, именно это насекомое является источником опасных инфекций.

Если не обратиться за медицинской помощью сразу после укуса, это может привести к летальному исходу.

Гусеница павлиноглазки

Мы привыкли считать гусениц безобидными существами, и в большинстве случаев это так.

Однако гусеница павлиноглазки может атаковать своих врагов с помощью яда.

Это приводит к заражению крови, что может закончиться смертью. Эти гусеницы обитают в Южной Америке.

Муравей-жнец

Этот вид муравьев считается одним из самых опасных. Один такой муравей способен убить грызуна своим укусом.

К счастью, для того чтобы убить человека, потребуется несколько сотен муравьев-жнецов, поэтому укус одного насекомого не так страшен.