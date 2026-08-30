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У медуз обнаружены гены, способствующие «бессмертию» 0 20

В мире животных
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: У медуз обнаружены гены, способствующие «бессмертию»

Испанские ученые расшифровали геном «бессмертной» медузы, чтобы раскрыть секрет ее долголетия и лучше понять процессы старения человека. Речь идет о виде Turritopsis dohrnii, сообщает New Scientist.

 

Медузы известны своей способностью обращать старение вспять и вновь становиться личинками. Однако они теряют эту возможность после достижения половой зрелости. Вид Turritopsis dohrnii является единственным исключением. Эти существа могут «вернуться в детство» даже после размножения.

Наблюдения показали, что в неблагоприятных условиях медузы прикрепляются к колониям на морском дне и снова становятся полипами, чтобы заново пройти процесс развития. Ученые из Университета Овьедо проанализировали геном Turritopsis dohrnii и сравнили его с геномом близкородственного вида Turritopsis rubra, который не обладает такими сверхспособностями.

Результаты исследования показали, что у «бессмертной» медузы в два раза больше генов, связанных с защитой и восстановлением ДНК. Она имеет особые мутации, которые замедляют деление клеток и предотвращают разрушение теломер (концов хромосом).

Кроме того, медуза Turritopsis dohrnii подавила активность генов, отвечающих за развитие, чтобы вернуться в более молодую форму. При этом она активировала другие гены, позволяющие реверсивным клеткам повторно эволюционировать.

Ученые отметили, что данное исследование не имеет коммерческой ценности. Однако оно способствует лучшему пониманию клеточных и генетических процессов, влияющих на старение.

«Это одна из тех работ, которые откроют дверь для нового направления исследований», – говорится в статье.

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