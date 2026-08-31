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Неприхотливые породы собак, которые стоит знать 0 111

В мире животных
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неприхотливые породы собак, которые стоит знать

Современные люди часто заняты работой и домашними делами, поэтому им не хватает времени на заботу о домашних животных.

 

Поэтому важно выбирать породы, которые не требуют особого ухода.

Эксперты выделили несколько пород собак, которые отлично подходят для жизни в квартире.

Той-терьер

Эти собаки дружелюбны и игривы. Они не склонны к конфликтам, поэтому могут легко уживаться с другими животными, если те не проявляют агрессию, а также с детьми, которые любят играть с той-терьером.

Той-терьеры небольшого размера и не требуют много пространства. С ними не нужно часто выходить на прогулку, главное — приучить их к лотку и вовремя кормить.

Мопс

Эти питомцы отличаются ленивым характером и с удовольствием проводят время рядом с хозяином. Хотя иногда они могут проявлять активность, это быстро проходит, так как мопсы быстро устают.

Из-за своего образа жизни мопсы могут набирать лишний вес, поэтому важно следить за их дыхательной системой из-за особенностей строения морды и проводить короткие прогулки.

Мопсы очень привязываются к членам семьи, они дружелюбны и милы. К незнакомцам относятся с интересом и редко проявляют агрессию.

Французский бульдог

Эти собаки выглядят серьезно, но имеют спокойный характер и любят привлекать внимание. Они хорошо охраняют дом и подают голос, если в него пытается войти незнакомец. У французских бульдогов могут быть вспышки агрессии, но это можно исправить с помощью дрессировки.

Шерсть у них не имеет неприятного запаха и легко расчесывается. Однако кожа чувствительна к жаре и холоду, поэтому в такие времена года не рекомендуется долго выгуливать собаку.

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