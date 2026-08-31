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Общий предок человека и насекомых: что это было? 0 128

В мире животных
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Общий предок человека и насекомых: что это было?

Это был маленький древний червячок.

 

Люди относятся к типу хордовых, который входит в ветвь животного царства, известную как вторичноротые. Насекомые же принадлежат к ветви первичноротых, включающей значительно больше типов. Эти ветви, названия которых отражают особенности формирования рта и кишечника в процессе зародышевого развития, разошлись в эволюции так давно, что палеонтологи долго не могли найти их общего предка, и о нем лишь строились гипотезы.

Согласно данным сравнительной геномики, этот общий предок был двусторонне-симметричным, вероятно, червеобразным существом длиной около сантиметра. Передний конец его тела четко отличался от заднего, в то время как спинная и брюшная стороны различались слабо. У него была нервная система, вероятно, не очень централизованная, а также органы чувств, включая светочувствительные.

Недавно были обнаружены очень похожие окаменелости на юге Австралии в докембрийских отложениях возрастом 555 миллионов лет. Эта находка получила название Ikaria wariootia.

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