Сила тока (именно ток является причиной поражения) в теле птицы зависит от напряжения, которое возникает между ее лапами, когда они касаются провода. Это напряжение создается током, протекающим по проводу, и прямо пропорционально сопротивлению участка провода между лапками.

Поскольку длина этого участка очень мала, напряжение на нем также незначительно, что приводит к минимальному току, проходящему через птицу. Если бы расстояние между лапами птицы составляло, например, метр, то попытка сесть на высоковольтный провод могла бы закончиться для нее трагически. Однако, если птица, сидящая на проводе, коснется заземленного объекта, например, металлической части опоры, она может погибнуть, так как напряжение между проводом (в данном случае птицей) и землей, как правило, смертельно для живых организмов и варьируется в разных сетях.