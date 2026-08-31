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Рекорды Гиннесса, установленные кошками 0 36

В мире животных
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рекорды Гиннесса, установленные кошками

Кошки удивляют людей своими уникальными способностями, благодаря чему попадают в Книгу рекордов Гиннесса.

 

Некоторые кошки удивляют своим необычным потомством, другие же живут невероятно долго.

Наблюдать за этими удивительными животными всегда интересно.

1. Один американец смог вырастить двух кошек-долгожительниц. Первая из них прожила 34 года, что является значительным возрастом для кошки. Однако следующая кошка по имени Крим Пафф побила этот рекорд, дожив до более чем 38 лет.

2. Мало кто знает, что животные могут иметь собственные деньги. Это происходит, когда добрые хозяева делают их наследниками своего состояния. Так, кот Блэки стал обладателем целого состояния, которое составило около 13 миллионов долларов.

3. В 70-х годах прошлого века кошка из Великобритании установила мировой рекорд по количеству рожденных котят — их было целых 19.

4. Хотя кошки обычно миниатюрные, их размеры могут удивлять. В США жил кот по имени Тинкер Той, который имел рост всего несколько сантиметров.

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