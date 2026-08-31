Дельфины регулярно входят в списки самых умных и дружелюбных животных, вызывая восхищение у людей.

Эти удивительные существа привлекают внимание человечества с древних времен.

Например, их изучали известные ученые прошлого. В Древней Греции убийство дельфина могло привести к серьезным последствиям, так как это млекопитающее пользовалось большим уважением.

Интересные факты о дельфинах:

1. Дельфин помнит свое имя на протяжении всей жизни с момента рождения.

2. Несмотря на то, что дельфины обитают в воде, они не относятся к классу рыб. Это млекопитающие.

3. У дельфинов необычный способ сна: они никогда не засыпают полностью, часть мозга остается активной, чтобы предупредить о возможной опасности.

4. Дельфины не могут долго находиться под водой, обычно это время не превышает 15 минут.

5. Научно доказано, что у млекопитающих есть свой язык. Они общаются не только с помощью языка тела, но и используют звуковые сигналы.

6. Мало кто знает, что дельфины способны понимать, как к ним относятся люди. Эксперты считают, что они умеют считывать человеческие эмоции.