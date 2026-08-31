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Животные с самым продолжительным сном на планете 0 28

В мире животных
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Животные с самым продолжительным сном на планете

Сон играет важную роль в жизни всех живых существ, позволяя им восстанавливать силы и организм во время отдыха.

 

Для полноценного сна человеку необходимо около 8 часов, хотя некоторые обходятся и меньшим количеством. Но какие животные спят дольше всех?

Мало кто знает, что "царь зверей" может проводить во сне практически всю свою жизнь. Эти величественные животные могут спать до суток, забывая о приеме пищи.

В среднем лев отдыхает не менее 20 часов в сутки, хотя некоторым особям этого времени может быть недостаточно.

На уровне с львами находятся и коалы. Эти милые создания любят спать по 20 и более часов, что связано с их метаболизмом.

На третьем месте по продолжительности сна находятся ленивцы, которые спят примерно 18 часов. Интересно, что по ленивцу трудно определить, спит он или бодрствует, так как он часто остается в одном положении.

Также стоит упомянуть бегемотов, которые спят не менее 16 часов. Эти удивительные животные могут заснуть даже в воде.

Не забываем и о домашних кошках: многие из них спят столько же времени, сколько и бегемоты.

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