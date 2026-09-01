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Эксперимент выявил самые умные породы собак 0 105

В мире животных
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака - друг человека

Кинологи проверили способность к пространственным головоломкам и выполнению команд.

Финские и американские ученые провели серию когнитивных тестов и определили самые сообразительные породы собак. Исследователи проверили способности четвероногих питомцев быстро решать логические задачи и взаимодействовать с человеком.

Какие тесты проходили четвероногие участники

Биологи создали серию сложных испытаний для проверки интеллекта животных. В одном из заданий собакам требовалось обойти прозрачный барьер специальной формы, чтобы достать спрятанное лакомство. В другом тесте исследователи давали собакам заведомо невыполнимую задачу и запертую еду в контейнере. Ученые внимательно засекали время, которое потребовалось каждой собаке для обращения за помощью к человеку. Этот показатель наглядно продемонстрировал уровень самостоятельности и готовность к сотрудничеству у разных пород.

Лидеры рейтинга сообразительности

Исследователь Саара Юнттила из Хельсинкского университета (Фирнляндия) отметила, что каждая порода имеет особый набор когнитивных навыков. Например, лабрадоры-ретриверы отлично считывают человеческие жесты, однако часто испытывают трудности с пространственными головоломками. В то же время шотландские овчарки показывают очень стабильные средние результаты абсолютно во всех заданиях.

Первое место по результатам комплексного тестирования заняла бельгийская овчарка малинуа, набравшая 35 баллов из 39 возможных. Авторы эксперимента отмечают, что малинуа прекрасно справляются как с поиском предметов, так и с выполнением сложных команд человека. На второй строчке расположились бордер-колли, а третье место досталось ховавартам.

Наименее обучаемые представители собачьего мира

Профессор Стэнли Корен провел альтернативное исследование и опросил сотни профессиональных экспертов по дрессировке собак. Самый низкий результат в его списке показали афганские борзые. Инструкторы отметили, что этим собакам требуется более 80 повторений для запоминания одной простой команды. При этом они подчиняются человеку менее чем в четверти случаев. Владельцы ценят независимый характер борзых, однако кинологи считают их самыми сложными для обучения.

Проведенные тесты показывают, насколько сильно различаются естественные таланты наших питомцев. Одни собаки готовы выполнять команды хозяина, а другие проявляют независимость и требуют много терпения при обучении трюкам. Исследователи подчеркивают, что этот эксперимент не делит четвероногих на умных и глупых, а помогает хозяевам лучше понимать характер и особенности своих любимцев.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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