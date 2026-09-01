Существует миф о том, что кошки не требуют особого ухода и могут жить долго. Это заблуждение.

Наши питомцы могут столкнуться с рядом серьезных заболеваний, и поведение их владельцев иногда не способствует их здоровью.

Считается, что кошка может прожить не менее 20 лет. Как же достичь такого впечатляющего результата?

Не заставляйте кошку рожать

Некоторые люди приобретают породистых животных с целью их разведения для получения прибыли. Они убеждают себя, что это не вредит питомцу.

Однако роды могут негативно сказаться на здоровье кошки.

Если животное будет часто рожать котят для продажи, это может сократить его жизнь, даже если обеспечить его хорошим питанием и регулярными медицинскими осмотрами.

Поэтому не стоит эксплуатировать кошку: найдите более достойный способ заработка.

Не экономьте на еде

Не все владельцы понимают, почему корма для кошек имеют разную стоимость. Это связано не с маркетингом, а с качеством продуктов.

Дорогие корма содержат натуральные ингредиенты, богатые витаминами и минералами. Дешевые корма лишь наполняют желудок, не принося пользы для здоровья.

Некоторые из них могут даже навредить организму.

Не игнорируйте симптомы болезни

Эксперты утверждают, что многие заболевания можно предотвратить при своевременной диагностике. Не стоит верить в мифы о "богатырском здоровье" кошек: такое отношение может привести к серьезным последствиям или дорогостоящему лечению.

Если у животного нет хронических заболеваний и генетической предрасположенности, достаточно показывать молодую кошку ветеринару раз в год. Пожилых кошек рекомендуется посещать ветеринара в два раза чаще.

Игры

Лишний вес является фактором риска для развития заболеваний не только у людей, но и у кошек. Ожирение не приносит им пользы.

Поэтому играйте с питомцем и следите за его весом.