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Что появилось раньше: птицы или перья? 0 54

В мире животных
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что появилось раньше: птицы или перья?

Перья.

 

Уже установлено, что перьевой покров имели несколько десятков видов динозавров, которые, согласно современным взглядам, были предками птиц.

Считается, что изначально перья использовались для теплоизоляции и, возможно, для брачных демонстраций. Позже некоторые оперенные динозавры научились планировать с помощью своих конечностей (обычно передних), а затем часть из них начала переходить к машущему полету.

Освоение такого полета и привело к формированию группы животных, известных как птицы.

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