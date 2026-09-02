Социализация котенка проходит легко, но взрослой кошке требуется больше времени для адаптации.

Установить доверительные отношения со взрослой кошкой бывает значительно сложнее.

Питомец может долго "присматриваться" к своим владельцам и не всегда делает первый шаг к сближению. Как же завоевать доверие взрослой кошки?

Не спешите с животным

Многим хочется быстрее подружиться с домашним питомцем, поэтому они начинают подходить к кошке. Однако не всем животным это может понравиться.

Подозрительные кошки сами решают, когда им стоит сблизиться с человеком. Поэтому не торопите любимицу и просто дайте ей время.

Создайте комфортную обстановку

Эксперты утверждают, что кошка быстрее пойдет на контакт с человеком, действия которого предсказуемы. Животным нравятся люди, которые придерживаются определенного распорядка дня.

Не забывайте кормить питомца, чистить лоток и давать еду. Избегайте шумных мероприятий, ссор и громкой музыки.

В такой спокойной обстановке кошка быстрее пойдет на сближение.

Сдерживайте свой энтузиазм

Когда животное наконец решится на первый шаг, не стоит пугать его своим энтузиазмом. Проявите дружелюбие и сдержанность.

Если вы покажете себя с лучшей стороны, кошка сможет быстро с вами подружиться.