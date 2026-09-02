Рыба из демонтированного комплекса памятников в Пардаугаве передана в Рижский зоопарк.
В основном в бассейне обитали караси. Часть из них будет выпущена в бассейн зоопарка, где находятся обезьяны гелады.
Однако, как сообщалось ранее, часть рыбы после проверки будет использована в качестве корма для животных зоопарка.
Рыбой питаются в основном крокодилы, скопы и медведи в филиале зоопарка в Цирули.
По информации LTV, в бассейне около памятника находилось в общей сложности тонна рыбы.
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