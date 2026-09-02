Голосовые связки динозавров не содержали костей и не были прикреплены к ним, что делает их обнаружение на окаменелых останках практически невозможным. Однако структура костной части внутреннего уха этих животных указывает на наличие развитого слуха. У гадрозавров и других видов имелись полые костные гребни, которые, вероятно, выполняли функцию резонаторов звука.

Кроме того, современные группы животных, наиболее близкие к динозаврам, такие как птицы и крокодилы, активно используют звуковые сигналы. Хотя голосовые аппараты этих групп значительно различаются и, вероятно, развивались независимо, это также указывает на возможность звукового общения у динозавров.

Исходя из вышеизложенного, палеонтологи предполагают, что динозавры могли издавать разнообразные звуки. Некоторые ученые даже занимаются попытками реконструкции голосов этих древних ящеров.