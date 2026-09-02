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Происхождение выражения «Вернемся к нашим баранам» 0 7

В мире животных
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Происхождение выражения «Вернемся к нашим баранам»

Исследуем корни русского языка.

 

Выражение, которое призывает собеседника вернуться к основной теме разговора, является дословным переводом французского выражения revenons à nos moutons.

Эта фраза происходит из реплики персонажа анонимного французского фарса XV века под названием «Адвокат Пьер Патлен». В пьесе есть сцена в суде, где суконщик и пастух спорят о похищенных овцах, но затем начинают переходить на личности.

С помощью фразы «Вернемся к нашим баранам» судья пытается вернуть разговор в конструктивное русло.

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