У определенного вида медуз есть двойные копии всех генов, которые могут предотвратить старение. Ученые из Университета Овьедо (Испания) считают, что это может стать ключом к борьбе со старением человека.

Медуза Turritopsis dohrnii (T. dohrnii) обладает уникальной способностью возвращаться к своему ювенильному состоянию и снова становиться взрослой на протяжении всей своей жизни. В отличие от других видов медуз, она имеет в два раза больше геномов, связанных с копированием и восстановлением ДНК. Эта медуза активирует свою сверхспособность, чтобы избежать хищников.

Таким образом, она может вернуться в новорожденное состояние в виде кисты, затем формируется в полип, прикрепленный к морскому дну. Когда угроза исчезает, медуза возвращается к зрелости.

Исследователи стремятся лучше понять секреты и пределы удивительной клеточной пластичности, которая позволяет этому бессмертному организму бесконечно выживать. Способность T. dohrnii известна ученым уже более 15 лет и является главным кандидатом для изучения процесса старения человека.

Как и другие виды медуз, T. dohrnii проходит двухчастный жизненный цикл, обитая на морском дне в бесполой фазе, где ее главная задача — выживание в условиях дефицита пищи. При благоприятных условиях медуза размножается половым путем. Хотя многие виды этих морских обитателей обладают способностью обращать старение вспять и возвращаться к личиночной стадии, большинство из них теряют эту способность после достижения половой зрелости.

Как сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, T. dohrnii — единственный вид, который постоянно сохраняет свой высокий потенциал омоложения (до 100%), достигая биологического бессмертия. Биологи доказали это, проанализировав и сравнив почти 1000 генов медуз, связанных со старением и репарацией ДНК.