У южного побережья Великобритании этим летом вылавливают рекордное количество обыкновенных осьминогов. Ученые связывают их массовое появление с потеплением морской воды, а для местных рыбаков необычный улов уже превратился в многомиллионный бизнес.

Обыкновенный осьминог (Octopus vulgaris) обычно обитает в более теплых водах и особенно хорошо знаком жителям Средиземноморья. Однако теперь эти моллюски массово появились у южных берегов Великобритании.

Как сообщает NOS, особенно заметен «осьминожий бум» в рыбацком городе Бриксем. Руководитель местного рыбного рынка Барри Янг говорит, что ничего подобного здесь раньше не видели.

В рекордный день на рынок поступило около 100 тысяч килограммов осьминогов. Масштабы происходящего Янг в шутку сравнил с Испанской армадой.

С начала года в порту уже продано около 2500 тонн осьминогов общей стоимостью примерно 13 миллионов фунтов стерлингов.

Одни рыбаки зарабатывают, другие теряют

Для ловцов крабов и омаров нашествие стало плохой новостью. Осьминог ежедневно способен съедать пищу массой около 8 % собственного веса, причем крабы и омары входят в число его любимой добычи. Местные рыбаки уже замечают сокращение уловов ракообразных.

Торговец рыбой Иэн Перкес замораживает осьминогов и отправляет их в Южную Европу. По его словам, испанские компании активно приезжают в Бриксем за товаром.

Около 90 % улова идет на экспорт, поскольку сами британцы осьминогов дома почти не готовят. Как шутит Перкес, британцы охотно едят их во время отпуска в Испании, но редко решаются самостоятельно приготовить на своей кухне.

Осьминоги, похоже, решили остаться

Биолог Брайс Стюарт считает, что осьминоги могут надолго закрепиться в британских водах. Здесь уже замечены их детеныши, а это может означать, что весь жизненный цикл животных теперь проходит у берегов Великобритании.

Ученый связывает происходящее с изменением климата. В июне и июле температура морской воды временами была на четыре-пять градусов выше нормы. Для любящих тепло осьминогов такие условия оказались благоприятными, тем более что здесь много пищи.

Массовое появление осьминогов уже влияет на всю экосистему. Они сокращают количество крабов и омаров, но одновременно сами привлекают более крупных хищников — акул, тюленей и дельфинов. Последних уже замечали с осьминогами в пасти.

По словам Стюарта, это новая реальность, к которой придется привыкать. Пока трудно предсказать, как изменение температуры воды и появление нового массового хищника повлияют на морскую жизнь в ближайшие годы.

А торговец рыбой Перкес считает, что осьминогов необходимо активно вылавливать: иначе, по его мнению, они могут уничтожить значительную часть местных крабов и омаров.