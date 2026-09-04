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Сибирские амфибии вырабатывают спирт для защиты от холода 0 49

В мире животных
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сибирская амфибия

Исследования показали, что амфибии из Сибири способны вырабатывать этиловый спирт, что помогает им выживать в условиях низких температур.

 

Исследователи из Института цитологии и генетики и Института биологических проблем Севера изучили амфибий, обитающих в Сибири. Лягушка Rana amurensis может выживать в воде практически без кислорода до полугода. Остромордая лягушка Rana arvalis и саламандра Salamandrella keyserlingii зимуют в почве на глубине до 10-15 сантиметров. Из-за морозов у них возникает гипоксия, вызванная отсутствием циркуляции крови.

Остромордая лягушка способна существовать при температуре до 16 градусов ниже нуля, а сибирский углозуб выдерживает морозы до 55 градусов ниже нуля. Сибирская лягушка не переносит переохлаждение и зимует в непромерзающих водоемах.

Все три вида амфибий накапливают в печени гликоген — полисахарид, который распадается на глюкозу и глицерин, обеспечивающие клетки энергией. В ходе исследования у земноводных при замораживании был обнаружен этиловый спирт и глицерин, которые защищают их тело от повреждений.

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