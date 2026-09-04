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Топ-5 пород собак, подходящих для жизни в квартире 0 935

В мире животных
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такса

Содержать собак в квартире сложнее, чем в частном доме. Рассмотрим породы, которые отлично подходят для квартирного содержания.

 

1. Такса

Таксы являются отличными компаньонами. Эти собаки подойдут тем, кто любит активные прогулки, так как они очень подвижные и энергичные. Таксы хорошо ладят с детьми и редко вызывают аллергию.

2. Померанский шпиц

Эта небольшая и милая собачка идеально подходит для жизни в квартире. Померанские шпицы очень послушные и умные, легко привыкают к переменам и довольно неприхотливы. Однако они не рекомендуются для людей, страдающих аллергией.

3. Бишон-фризе

Эти милые собачки часто сравниваются с белоснежными шариками. Они веселые, игривые, сообразительные и бесстрашные. Бишоны гипоаллергенны, не переносят грубости и наказаний. При терпеливом подходе они могут стать верными и хорошими друзьями.

4. Папильон

Папильоны идеально подходят для людей с аллергией. У них отсутствует сезонная линька и почти нет запаха. Эти собаки очень дружелюбные и прекрасно ладят с детьми и другими питомцами.

5. Джек-рассел терьер

Собаки этой породы известны своей активностью и энергичностью. Джек-расселы умные, хитрые и любознательные. Однако они не подходят для людей с аллергией, и есть риск, что другие мелкие животные в доме могут оказаться в опасности, так как джек-расселы являются охотничьими собаками.

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