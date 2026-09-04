Джек Уилланс, старший аквариумист и ведущий медузолог Лондонского аквариума Sea Life, призвал людей отказаться от мочеиспускания на место укуса медуз. Другие домашние средства также не помогают, отметил он.

С увеличением температуры воды у берегов Великобритании наблюдается рост численности медуз, что приводит к большему количеству ожогов от их щупалец. Эксперты утверждают, что моча, крем для бритья, пищевая сода, алкоголь и другие домашние средства не способны облегчить боль.

Специалисты из Лондонского аквариума Sea Life решили развеять мифы о народных методах лечения укусов медуз. Почти треть британцев (30%) все еще считает, что моча может помочь снять боль. По словам экспертов, наилучший способ — промыть пораженный участок морской водой, удалить остатки медузы, если они есть, а затем смочить место укуса в очень теплой воде для облегчения состояния.

Джек Уилланс отметил, что повышение температуры вблизи британских берегов создало идеальные условия для размножения медуз, что привело к увеличению числа укусов. Опросы показывают, что мужчины чаще, чем женщины, используют мочу для обработки ран. Каждый шестой (17%) британец просил близких помочиться на них для облегчения боли. Однако есть и те, кто не верит в этот миф — они проживают в Йоркшире, Хамбере и на Северо-Западе Англии, недалеко от таких морских курортов, как Уитби, Скарборо и Блэкпул.