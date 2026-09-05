Многие владельцы кошек не осознают, какую пользу могут приносить их питомцы.

Специалисты доказали, что мурлыканье не только успокаивает людей, но и положительно влияет на их физическое состояние.

Исследования показали, что мурлыканье может оказывать влияние на состояние мышц, помогая устранить мышечные спазмы благодаря вибрациям.

Кошки также способствуют быстрому восстановлению пациентов после серьезных операций.

Кроме того, кошка, которая лежит на коленях у человека и мурлычет, своими вибрациями положительно воздействует на суставы.

Медики провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что у мужчин и женщин, которым клали на грудь вибрирующие подушки, имитирующие кошачье мурлыканье, также наблюдалось улучшение работоспособности.

У таких пациентов облегчались симптомы хронических заболеваний легких и астмы.

Выводы ученых были опубликованы в издании Journal of the Acoustical Society of America.