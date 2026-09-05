Международная группа ученых выявила восемь новых видов карликовых гекконов на острове Мадагаскар, которые ведут дневной образ жизни, сообщает Zootaxa.

Группа исследователей на протяжении нескольких десятилетий изучала популяцию гекконов Lygodactylus из подрода Domerguella на Мадагаскаре. Ученые стремились понять их распространение и эволюцию.

Ранее считалось, что на острове обитает всего пять видов этих животных. Однако исследования, основанные на тщательном измерении размеров и пропорций, а также анализе ДНК, показали, что количество видов может достигать тринадцати.

Ученые отметили, что на одном участке могут обитать три или четыре отдельных вида.

За последние 30 лет на Мадагаскаре исследователи идентифицировали 150 различных новых видов. Многие обитатели острова имеют карликовые размеры, и новооткрытые гекконы не стали исключением. Длина тела взрослой особи, включая хвост, составляет не более пяти-семи сантиметров.

Карликовый размер мог сыграть важную роль в эволюции гекконов. Мелкие существа, как правило, не совершают длительных миграций. Популяции с большой вероятностью будут разделены естественными барьерами, такими как реки. Проживая на отдельных территориях, группы постепенно видоизменяются и делятся на разные виды.

Ученые подчеркнули, что все восемь новых видов находятся под угрозой исчезновения, некоторые из них – в критическом состоянии. Они призвали к срочным мерам для защиты живой природы Мадагаскара.