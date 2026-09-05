Электрические органы у рыб могут располагаться по-разному. Например, у электрических скатов и угрей они находятся симметрично по бокам тела в виде почкоподобных образований. У электрического сома это тонкий подкожный слой, а у мормирид и гимнотид — нитевидные цилиндрические образования. Эти органы могут составлять до 25% массы рыбы и состоят из собранных в столбики пластинок.

Каждая пластинка представляет собой видоизмененную мышечную, нервную или железистую клетку. Мембрана пластинки функционирует как электрический микрогенератор, создавая напряжение около 0,1 вольта. Поскольку каждая пластинка является частью единой цепи, общий электрический заряд значительно увеличивается. У электрического ската насчитывается около 500 столбиков, расположенных как пчелиные соты, и в каждом из них по 400 пластинок. У угря — 70 горизонтальных столбиков по 6000 пластинок, а у электрического сома их около 2 миллионов, причем расположены они хаотично.

Разность потенциалов на концах электрических органов может достигать 1200 вольт, а мощность разряда в импульсе варьируется от 1 до 6 киловатт. Частота импульсов зависит от их назначения. Например, электрический скат испускает 10–12 импульсов при защите и от 14 до 562, когда нападает. Мощность напряжения в разряде у различных рыб колеблется от 20 до 600 вольт.

Среди морских рыб самый мощный электрический орган у ската Torpedo maromata, который может генерировать разряд более 200 вольт. Это электричество защищает его от акул и осьминогов, а также помогает охотиться на мелких рыб.

У пресноводных рыб разряды могут быть еще мощнее. Это связано с тем, что соленая вода лучше проводит электричество, чем пресная. Поэтому морским рыбам для оглушения противника требуется меньше энергии. Одной из самых опасных пресноводных рыб является электрический угорь из Амазонки, у которого на теле три электрических органа. Два из них предназначены для навигации и поиска добычи, а третий — мощнейшее оружие с напряжением более 500 вольт. Такой электрический удар способен не только убивать рыбу и лягушек, но и наносить серьезный вред человеку. Поэтому ловить амазонских угрей очень опасно: для этого в реку загоняют стадо коров, чтобы угри истратили на них весь свой заряд, и только после этого люди заходят в воду.

Некоторые рыбы используют электричество для навигации. Например, нильский слоник или рыба-нож создают вокруг себя электромагнитное поле. Когда в него попадает посторонний объект, рыба сразу это чувствует. Эта навигационная система напоминает эхолокацию летучих мышей и позволяет хорошо ориентироваться в мутной воде. Исследования показывают, что многие электрические рыбы настолько чувствительны к изменениям электромагнитных полей, что способны "предвидеть" приближающееся землетрясение.