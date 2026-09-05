Еноты-полоскуны в дикой природе обычно ищут пищу у берегов водоемов или прямо в воде. Извлеченные ими моллюски, личинки насекомых, лягушки, рыба и съедобные части растений часто оказываются в комке ила, песка или перегноя. Чтобы отделить потенциальную еду от нежелательных примесей, еноты полощут свою находку.

Это поведение является врожденной реакцией: енот полощет любую пищу, добытую вблизи воды, даже если в этом нет необходимости.

Существуют и другие животные с похожим рационом, но они не обладают такими ловкими пальцами, как еноты.