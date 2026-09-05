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Почему газетная утка, а не курица? 0 157

В мире животных
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему газетная утка, а не курица?

Узнайте о происхождении крылатой фразы.

 

Утка — это термин, обозначающий напечатанную в прессе неправду или вымышленную историю, которая привлекает внимание публики и вызывает ажиотаж. Существует две версии происхождения этого словосочетания.

Первая версия: в середине XVII века в Германии журналисты, стремясь опубликовать сенсационную статью, но не имея возможности проверить факты, ставили на полях пометку NT (сокращение от латинского non testatur, что означает «не проверено»). На слух эти буквы напоминают немецкое слово Ente, которое переводится как «утка».

Вторая версия: в 1815 году бельгийский журналист Роберт Корнелиссен, известный своим юмором, якобы опубликовал заметку следующего содержания: «Один ученый, купив 20 уток, приказал разрубить одну из них на мелкие кусочки, которыми накормил остальных. Затем он поступил так же с другой уткой, потом третьей — и так далее, пока не осталась одна. Таким образом, ученый доказал, что в одной утке может уместиться 19 таких же уток».

Эта заметка вызвала большой резонанс, и вскоре Корнелиссен признался, что всё это было выдумкой, однако «утки» как символ журналистской выдумки остались в языке.

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