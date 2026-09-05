На самом деле, это не имеет смысла.

В древние времена существовало странное поверье, что собака с обрезанным хвостом не заболеет бешенством. В XVIII веке в Англии купированный хвост служил отличительным знаком для служебных и пастушеских собак, которые обременялись значительными налогами в отличие от охотничьих.

Когда налог был отменен, уже успели сформироваться породные стандарты экстерьера, и собак с необрезанным хвостом не допускали к выставкам и коммерческому разведению.

В настоящее время обязательное купирование хвоста и ушей для многих пород отменено, а в ряде стран Европы и Австралии оно запрещено полностью.