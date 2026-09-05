Новое устройство способно накапливать энергию, получаемую от солнца и ветра, и затем безопасно разлагаться в течение нескольких лет.

Ключевым компонентом для создания этой батареи является хитозан, который извлекается из хитина, содержащегося в панцирях креветок и крабов. Разработанный аккумулятор обладает высоким запасом энергии и может перезаряжаться не менее 1000 раз.

Биоразлагаемый и доступный в природе крабовый панцирь безопасен и недорог, а для создания одной аккумуляторной батареи размером с монету требуется всего 20 микрограммов хитозана.

Что касается производительности и срока службы, то прототип функционировал при высокой плотности тока в течение 400 часов. Внутри закрытой батареи хитозан постепенно разлагается на протяжении нескольких лет, а оставшийся цинк можно будет переработать.