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Ученые разработали биоразлагаемую батарею из крабовых панцирей 0 46

В мире животных
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Краб

Ученый Лянбин Ху из Мэрилендского университета (США) создал уникальную аккумуляторную батарею, используя крабовые панцири и цинк, сообщает издание Matter.

 

Новое устройство способно накапливать энергию, получаемую от солнца и ветра, и затем безопасно разлагаться в течение нескольких лет.

Ключевым компонентом для создания этой батареи является хитозан, который извлекается из хитина, содержащегося в панцирях креветок и крабов. Разработанный аккумулятор обладает высоким запасом энергии и может перезаряжаться не менее 1000 раз.

Биоразлагаемый и доступный в природе крабовый панцирь безопасен и недорог, а для создания одной аккумуляторной батареи размером с монету требуется всего 20 микрограммов хитозана.

Что касается производительности и срока службы, то прототип функционировал при высокой плотности тока в течение 400 часов. Внутри закрытой батареи хитозан постепенно разлагается на протяжении нескольких лет, а оставшийся цинк можно будет переработать.

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