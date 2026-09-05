Японские ученые разработали метод дистанционного управления насекомыми. Тараканы-киборги могут быть использованы для проверки опасных зон или мониторинга окружающей среды, сообщает Flexible Electronics.

В экспериментах использовались мадагаскарские тараканы длиной около шести сантиметров. К грудной клетке насекомого прикрепили специальный «рюкзак», в который вошли беспроводной модуль управления ногами и литий-полимерная батарея. Этот рюкзак был создан с учетом анатомии таракана и напечатан на 3D-принтере из эластичного полимера.

На задней стороне брюшной полости был установлен модуль органических солнечных элементов толщиной 0,004 мм. Эксперименты показали, что он обеспечивал выходную мощность в 17,2 МВт, что почти в 50 раз превышает мощность существующих устройств для сбора энергии на живых насекомых.

Ученые заметили, что при движении тараканов их брюшко меняет форму, а части экзоскелета накладываются друг на друга. Поэтому в модуле использовались как клейкие, так и неклейкие элементы, что позволяло ему сгибаться, не отваливаясь.

В ходе экспериментов тараканов-киборгов заряжали 30 минут на свету, после чего они успешно выполняли команды поворота влево и вправо с помощью беспроводного пульта управления. Ученые отметили, что данная технология может быть применена не только к тараканам, но и к другим насекомым, включая летающих.