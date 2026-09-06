Диагностика психических расстройств у людей во многом основывается на рассказах самих пациентов о своих ощущениях, эмоциях и мыслях. С обезьянами такая диагностика невозможна. Тем не менее, иногда они проявляют поведение, схожее с тем, что наблюдается у людей, страдающих различными расстройствами.

Кроме того, у обезьян наблюдается активность аналогичных мозговых структур, а также схожее действие некоторых препаратов, которые у людей помогают смягчить проявления заболеваний.

Таким образом, у обезьян были выделены поведенческие черты, соответствующие депрессии, шизофрении, тревожным расстройствам и другим состояниям. Также у этих животных наблюдались изменения в сосудах головы, которые у человека соответствуют приступам мигрени. Интересно, что именно в исследованиях на обезьянах впервые были выявлены структуры мозга, активность которых вызывает это состояние.