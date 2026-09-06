Да, но не всегда.

Некоторые рыбы используют и другие способы передвижения. Многие из них могут передвигаться по дну: морские петухи делают это на лучах грудных плавников, а мелководные удильщики — просто на грудных плавниках, которые напоминают лапы с пальцами.

Некоторые рыбы способны перемещаться и по суше, ползая, как змеи, или опираясь на плавники.

Илистый прыгун может прыгать на грудных плавниках и забираться на небольшую высоту на стволы мангровых деревьев. В то же время, скаты, камбалы и некоторые удильщики могут долго оставаться на дне без движения.

Тем не менее, все перечисленные рыбы сохраняют способность плавать и время от времени используют эту возможность.