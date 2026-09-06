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Опыт дельфинов: как успешно привлекать самок и защищаться от соперников 0 56

В мире животных
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опыт дельфинов: как успешно привлекать самок и защищаться от соперников

Дельфины, благодаря своему «социальному мозгу», ведут себя в своей среде подобно людям, формируя устойчивые союзы и альянсы для привлечения внимания самок.

 

Социальные навыки дельфинов напоминают поведение людей. Ученые обнаружили интересные факты о том, как дельфины строят отношения в своих группах.

Дельфины являются очень социальными существами и активно взаимодействуют друг с другом в различных ситуациях. Недавние исследования показали, что афалины ведут себя схоже с людьми, как сообщает The Guardian.

В рамках изучения концепции «социального мозга» у млекопитающих, ученые из Массачусетского университета в Дартмуте выяснили, что самцы дельфинов способны поддерживать дружеские связи на протяжении десятилетий и использовать эти связи в своей жизни.

Эколог Ричард Коннор и его команда наблюдали за поведением около 200 дельфинов в Западной Австралии в различных ситуациях, включая моменты спаривания.

Коннор заметил крепкие дружеские связи среди самцов, которые иногда образовывались между двумя-тремя дельфинами, а иногда и большими группами. Эти связи могли как дополняться, так и расширяться. Самцы-афалины действовали совместно, чтобы привлечь самок, помогая друг другу защищать выбранную самку от других дельфинов и отбиваться от нападений со стороны других групп. Это настоящая мужская дружба!

Профессор Стефани Кинг из Бристольского университета провела аналогию между поведением самцов-дельфинов и мужским поведением у людей. В человеческих группах друзья защищают друг друга, если на них нападают, и такое же поведение наблюдается среди групп афалин.

Интересно, что союзы самцов чаще всего формируются в молодом возрасте и могут длиться десятилетиями, как и у людей. В случае серьезной угрозы афалины объединяются в несколько союзов, образуя мощную группу, которая может насчитывать до 50 особей.

Однако размер союза не так важен, как крепость связей между самцами. Успех в защите альянса или популярность у самок зависит именно от этих тесных связей.

Такой «социальный мозг» характерен не только для дельфинов, но и для других китообразных. При этом важную роль играет размер мозга, и среди всех млекопитающих максимальный размер мозга относительно к размеру тела наблюдается у людей и дельфинов.

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