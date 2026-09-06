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Почему кошка может укусить владельца, когда тот решает ее погладить 0 128

В мире животных
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошка может укусить владельца, когда тот решает ее погладить

Когда в доме появляется кошка, члены семьи часто выражают свою симпатию к питомцу, и одним из простых способов является поглаживание животного.

 

Однако не всегда кошка рада такому проявлению чувств: в ответ на ласку она может укусить своего владельца. С чем это может быть связано?

Неудачное время

Некоторые кошки очень ответственно относятся к своей безопасности. Если вы решите погладить питомца в тот момент, когда он не ожидает активных действий со стороны владельца, это может привести к укусу.

Часто такое происходит, когда кошка чем-то увлечена или спит.

Неприятные ощущения

У животных есть очень чувствительные зоны, поэтому гладить их стоит с осторожностью. Если вы попытаетесь погладить живот, кошка может укусить вас через несколько секунд, так как это вызывает у нее неприятные ощущения.

Отсутствие доверия

Некоторые кошки по своей природе являются одиночками, и им не хочется устанавливать тесный контакт с человеком. Важно либо согласиться на условия питомца, либо пытаться улучшить ваши отношения.

Такое часто происходит, если вы подобрали взрослую кошку с улицы — у животного может быть недостаточно позитивного опыта общения с людьми.

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Редакция BB.LV
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