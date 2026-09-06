После нападения собак на воспитанников детского сада «Riekstiņš», о котором сообщал Bb.lv, заявление премьер-министра Андриса Кулбергса в социальных сетях вызвало волну критики. Пользователи сочли, что глава правительства лишь пересказал известные обстоятельства происшествия, но не объяснил, какие конкретные меры последуют.

Кулбергс сообщил, что 5 сентября группа из 19 воспитанников детского сада в сопровождении педагога и его помощника отправилась на прогулку по заранее согласованному маршруту. На улице Lašu к детям приблизились две находившиеся без присмотра собаки.

В результате нападения пострадали шестеро детей, двоих госпитализировали. Травмы получил и один из сопровождавших группу педагогов.

По факту случившегося начаты четыре административных процесса. Информация передана Продовольственно-ветеринарной службе (PVD), которая должна оценить ситуацию с животными. Самоуправление также сотрудничает с полицией и другими ответственными службами, чтобы установить обстоятельства произошедшего и определить дальнейшие меры безопасности.

После завершения первоначальных процессуальных действий полиция передала собак их владелице.

Именно эта часть сообщения вызвала особенно много вопросов. Пользователи стали спрашивать, почему после серьезного нападения животных вернули хозяйке и как власти намерены предотвратить повторение подобных случаев.

Некоторые комментаторы также раскритиковали самого Кулбергса за отсутствие в публикации конкретных решений. Агрис поинтересовался, что именно премьер хотел сказать своим сообщением, предположив, что тот просто скопировал уже известную информацию. Эйнарс назвал написанное «пустыми разговорами», а Марекс обратил внимание, что значительная часть изложенных сведений уже была опубликована.

Другие участники дискуссии выступили за значительно более жесткие меры в отношении собак. Звучали в том числе призывы усыпить животных после нападения на людей.

Главный вопрос, который обсуждают в комментариях, касается дальнейших действий властей. Люди хотят знать, какую ответственность понесет владелица собак, что произойдет с самими животными и какие меры будут приняты, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Обстоятельства нападения продолжают выяснять полиция, PVD и другие ответственные службы.