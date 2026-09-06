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Рейтинг Трампа рухнул до исторического минимума в 33% - Financial Times 0 74

В мире животных
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп
ФОТО: пресс-фото

Согласно свежему общенациональному опросу компании Focaldata для Financial Times, поддержка главы Белого дома снизилась на три процентных пункта за последний месяц, обновив антирекорд с начала ведения замеров в мае.

Падение фиксируется даже среди традиционного ядерного электората: рейтинг Трампа среди республиканцев опустился более чем на два пункта - до 72%, что также стало историческим минимумом для этого исследования.

Главными драйверами падения доверия социологи называют экономические проблемы и ухудшение уровня жизни граждан. Большинство опрошенных американцев высказались с резким неодобрением торговой политики Трампа и введения им масштабных таможенных пошлин.

Ситуацию усугубляет затянувшееся вооруженное противостояние с Ираном. За последние шесть месяцев этот конфликт спровоцировал резкий скачок цен на автомобильное топливо и потребительские товары, а также привел к удорожанию заимствований для экономики США.

На фоне приближающихся ноябрьских выборов ведущие советники Трампа призывают главу государства избегать эскалации с Тегераном, опасаясь сокрушительного поражения Республиканской партии. Тем не менее напряженность в регионе остается на пике: 5 сентября американские силы атаковали три иранских танкера в ответ на запуск баллистических ракет по кораблям ВМС США со стороны Корпуса стражей исламской революции.

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#выборы #Иран #президент #рейтинг #экономика #политика #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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